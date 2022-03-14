"Це дезінформація". Китай заперечує наявність запиту на військову допомогу Росії

Російська Федерація не направляла Китаю запит на військову допомогу. Поширені в американських ЗМІ відомості є дезінформацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Як заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, Вашингтон поширює дезінформацію проти Пекіна з українського питання. За його словами, китайська сторона відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.
Він також заявив, що Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм і приватних осіб.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Москва нібито запросила у Китаю військову допомогу через повномасштабне вторгнення на територію України.
Крім того, напередодні США пригрозили Китаю наслідками, якщо він допомагатиме Росії обійти санкції.
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