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"Це дезінформація". Китай заперечує наявність запиту на військову допомогу Росії

Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація не направляла Китаю запит на військову допомогу. Поширені в американських ЗМІ відомості є дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Як заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, Вашингтон поширює дезінформацію проти Пекіна з українського питання. За його словами, китайська сторона відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.

Він також заявив, що Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій з боку США і захищатиме права та інтереси китайських фірм і приватних осіб.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Москва нібито запросила у Китаю військову допомогу через повномасштабне вторгнення на територію України.

Крім того, напередодні США пригрозили Китаю наслідками, якщо він допомагатиме Росії обійти санкції.

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