"Це пекло, нас кинули": з'явилися нові перехоплення розмов російських окупантів

Увага! На записах присутня ненормативна лексика!

Один з російських окупантів каже, що все дуже погано і його підрозділ потрапив під щільний артилерійський вогонь і був практично знищений. Він додав, що начальство нічого не говорить про обстановку, що склалася.

"Путін,..., гандон. Бачиш як ... коротше ми сюди їхали чисто на навчання?! Навчання пройшли, всі ... заходимо в Україну через Білорусь. І не відмовишся", - говорить він.

На питання, чому не відмовишся, він відповідає:"Та ось, типу можуть посадити".

На іншому записі російський військовий зізнається, що війська увійшли на територію України з Білорусі в ніч на 24 лютого. За його словами, спочатку все йшло нормально, але потім почалися великі втрати.

"Я стільки трупів ніколи в житті не бачив", - зізнається він і додає, що зв'язку немає і зателефонувати можна з вкраденого з магазину телефону.

На третьому записі російський окупант каже, що українці їх зустрічають вогнем з автоматів. За його словами, ніхто такого не очікував.

"Населення, цивільні... ти че, у всіх автомати, у всіх автомати! Ми вчора їхали, вони на це, всередині сиділи і чуємо це, від куль - "ту-ту-ту-ту", удари ось такі, - каже військовий.

Ще на одному записі російський військовий каже: "втрати, в кільці. Тут пекло, нас кинули". Співрозмовник просить його не геройствувати.