ЕСВ для ФЛП: кто и сколько должен платить с 2025 года, а кто имеет льготы

Содержание:

С 1 марта 2022 года из-за российского вторжения украинские власти ввели льготный период для физических лиц-предпринимателей по уплате единого социального взноса. На период действия военного положения ФЛП получили право не платить ЕСВ. Однако в государственном бюджете на 2025 год эту льготу отменили, из-за чего соцвзнос придется платить почти всем предпринимателям.

Что меняется

Единый социальный взнос – это платеж, который осуществляют все работодатели и самозанятые лица. ЕСВ направляется на финансирование Пенсионного фонда, медицинского страхования, выплат по безработице и компенсации в случае несчастных случаев. Из-за широкомасштабной войны ФЛП разрешили не платить за себя ЕСВ на время действия военного положения и еще в течение 12 месяцев после его завершения.

Обязательным пока остается только уплата предпринимателями ЕСВ за своих наемных работников – 22% ЕСВ от минимальной зарплаты за обычного сотрудника и 8,41% ЕСВ за работника с инвалидностью. В случае не уплаты ФЛП ЕСВ за себя ему не начисляется пенсионный стаж. То есть предприниматели не платят штрафов, пени за неуплату ЕСВ на время действия военного положения и в течение года после его завершения. Также можно не представлять приложение по ЕСВ к годовому отчету.

Но в государственном бюджете на 2025 год отмечено, что эта льгота отменяется, поэтому возвращается обязательная уплата ЕСВ для самозанятых лиц и ФЛП на упрощенной и общей системе налогообложения. Хотя в заключительных положениях закона сохраняется опция относительно возможности не платить ЕСВ. Таким образом, отмена льготы по ЕСВ будет действовать в течение следующего года, а в 2026 году ее могут снова вернуть, если удастся сократить дефицит Пенсионного фонда.

Какая максимальная база налогооблажения

Законом меняется максимальная база начисления единого социального взноса, то есть максимальная сумма дохода, с которой уплачивается ЕСВ в размере 22%. Сейчас она составляет 15 минимальных зарплат, то есть 120 тыс. грн (15 х 8 тыс. грн). Следовательно, максимально возможная сумма ЕСВ сейчас составляет 26,4 тыс. грн в месяц, или 316 тыс. грн в год.

Однако с 2025 года базу начисления ЕСВ подняли до 20 минимальных зарплат – до 160 тыс. грн. Таким образом, максимальная сумма единого социального взноса составит 35,2 тыс. грн в месяц. В годовом измерении ФЛП уплатит 422 тыс. грн.

Эти изменения важны для нескольких категорий налогоплательщиков. В частности, для работодателей, начисляющих официальную высокую заработную плату – более 160 тыс. грн. Также этот лимит будут учитывать ФЛП на общей системе, которые платят ЕСВ из прибыли.

Сколько придется платить

ФЛП всех групп уплачивают единый социальный взнос по ставке 22%. Однако предприниматель самостоятельно выбирает сумму (базу начисления), из которой будет отчисляться взнос. Эта сумма не может быть меньше минимальной зарплаты. Если предприниматель желает, он может отчислять ЕСВ из большей суммы.

Минимальная заработная плата на 1 января 2024 года составила 7100 гривен, поэтому ФЛП платили 22% от этой суммы, а именно — 1562 грн в месяц, или 4686 грн за квартал, или 18 744 грн в год. С апреля 2024 года минималку повысили до 8000 грн, поэтому начиная с третьего квартала (июль-сентябрь) нужно платить уже 1760 грн в месяц, 5280 грн за квартал, или 21 120 грн в год.

Поскольку на 1 января 2025 года минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, то ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения будут платить по меньшей мере по 1760 грн ЕСВ в месяц.

ФЛП будут платить по меньшей мере 1760 грн ЕСВ в месяц (фото: freepik.com)

Важный нюанс. Если Президент Украины подпишет закон о повышении налогов (законопроект №11416-д), то в 2025 году суммы налоговых платежей для ФЛП значительно вырастут.

Примеры налоговых платежей для разных групп ФЛП (в случае повышения налогов)

ФЛП I группы: в 2024 году платили 302,80 грн единого налога. В 2025 году будут платить 302,80 грн ЕН, 800 грн военного сбора (10% от минималки) и 1760 грн ЕСВ.

ФЛП II группы: единый налог вырастет с 1420 грн в 2024 году до 1600 грн в 2025 году. Дополнительно будут платить 800 грн военного сбора и 1760 грн ЕСВ.

ФЛП III группы: уплачивали 5% единого налога с оборота, а с 2025 года будут платить также 1% военного сбора и 1760 грн ЕСВ.

Какие лимиты и штрафы

Также в следующем году изменятся лимиты по оборотам для ФЛП, но не слишком существенно. Напомним, что это максимальная сумма средств, которую предприниматель может заработать за год, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения. Если предприниматель зарабатывает больше этих лимитов, он должен перейти на общую систему налогообложения или изменить группу.

Следовательно, лимиты должны измениться следующим образом:

ФЛП I – в 2024 году лимит установлен на уровне 1 млн 185 тыс. 700 грн, а с 2025 года – 1 млн 336 тыс. грн.

ФЛП II – в 2024 году лимит установлен на уровне 5 млн 921 тыс. 400 грн, а с 2025 года – 6 млн 672 тыс. грн.

ФЛП III – в 2024 году лимит установлен на уровне 8 млн 285 тыс. 700 грн, а с 2025 года – 9 млн 336 тыс. грн.

Если ФЛП не уплатил или не в полной мере уплатил ЕСВ до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, – начисляется штраф. Если конечная дата уплаты приходится на выходной, то уплатить нужно уже 18 или даже 17 числа.

При несвоевременной оплате налагаются следующие санкции:

единовременная штрафная уплата 20% от непогашенной суммы;

0,1% от суммы за каждый день просрочки уплаты.

Учитывая, что на 2025 год минимальный ЕСВ для ФЛП составляет 5280 грн за квартал, то единовременный штраф равен 1056 грн, а также 5,28 грн ежедневно до погашения просрочки.

Для кого остаются льготы по уплате ЕСВ

Пока все физические лица-предприниматели сохраняют право не платить единый социальный взнос. Однако с 2025 года это право останется только для шести категорий ФЛП.

Первая категория – ФЛП на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность или не получают прибыль, с которой должны платить ЕСВ. Они должны подать декларацию с нулевым доходом за год. Льгота по уплате ЕСВ действует для них с 1 января 2021 года.

Вторая категория – ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях.

Третья категория – предприниматели, имеющие основное место работы, где работодатель платит за них ЕСВ с минимальной зарплаты. В таком случае необходимый страховой взнос считается уплаченным. Такая льгота действует с 1 января 2021 года.

Четвертая категория – пенсионеры по возрасту или по выслуге лет.

Пятая категория – лица с инвалидностью любой группы.

Шестая категория – ФЛП и самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. То есть лица, объединяющие предпринимательство с профессиональной деятельностью, например адвоката или нотариуса. Им необходимо платить ЕСВ только один раз – или как ФЛП, или как самозанятое лицо.

Добавим, что единый социальный взнос декларируется вместе с подачей годовой налоговой декларации раз в год. Это может быть декларация об имущественном положении или декларация об оплате единого налога. Если предприниматель закрывает ФЛП, он представляет отчет по ЕСВ вместе с ликвидационной декларацией.

При переходе на другую систему налогообложения отчет по ЕСВ подается вместе с последней декларацией по предыдущей системе. В дальнейшем отчитываться о едином социальном взносе нужно уже по новым правилам.