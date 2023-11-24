В эстонской разведке назвали цели ВСУ на левобережье в Херсонской области

Общая ситуация на фронте

Отмечается, что ситуация на украинском фронте за последнюю неделю особо не изменилась.

Общая интенсивность боевых действий снизилась за одним исключением: в районе Авдеевки количество атак со стороны Российской Федерации усилились.

"По словам эстонских экспертов, причины снижения боевой активности связаны преимущественно с изменениями погоды", - пишет издание.

Плацдарм на левобережье Днепра

На южном участке фронта украинские вооруженные силы смогли удержать новообретенные территории Украины, особенно на восточном берегу реки Днепр.

Кивисельг говорит, что двумя основными целями украинских сил в регионе являются контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских подразделений на юг, тем самым спасая город Херсон от российского огня с закрытых позиций.

"На данный момент я не вижу и не верю, что армии Российской Федерации удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев", - сказал глава разведцентра Сил обороны.

Количество атак РФ возрастет в связи с похолоданием погоды

Эстонский полковник в отставке Ханнес Тоомсалу рассказал, что погода также сказывается и на возможности использования беспилотных летательных аппаратов российской армии.

"Шахеды" уничтожает украинская ПВО, однако их сравнительно мало по сравнению с летним периодом.

"Другой вопрос, где их ракеты? Они же были произведены. На этой неделе летал "Искандер-К", который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, которая разбилась под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России", - сказал Тоомсалу.

Издание добавило, что вряд ли Россия добьется оперативного прорыва в Украине в ближайшие недели. Однако с приходом зимних холодов вероятность атак армии РФ на критически важную инфраструктуру Украины продолжает расти.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 24 ноября, составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 32 ББМ и 31 артсистему.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают вести наступление на двух направлениях, отразили атаки россиян вблизи Марьинки и уничтожили логистический центр противника.

Также отмечается, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.