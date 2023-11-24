В эстонской разведке назвали цели ВСУ на левобережье в Херсонской области

Вооруженные силы Украины создали плацдарм на левом берегу Днепра для оттеснения российских сил и уменьшения обстрелов Херсона.
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Отмечается, что ситуация на украинском фронте за последнюю неделю особо не изменилась.
Общая интенсивность боевых действий снизилась за одним исключением: в районе Авдеевки количество атак со стороны Российской Федерации усилились.
"По словам эстонских экспертов, причины снижения боевой активности связаны преимущественно с изменениями погоды", - пишет издание.
На южном участке фронта украинские вооруженные силы смогли удержать новообретенные территории Украины, особенно на восточном берегу реки Днепр.
Кивисельг говорит, что двумя основными целями украинских сил в регионе являются контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских подразделений на юг, тем самым спасая город Херсон от российского огня с закрытых позиций.
"На данный момент я не вижу и не верю, что армии Российской Федерации удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев", - сказал глава разведцентра Сил обороны.
Эстонский полковник в отставке Ханнес Тоомсалу рассказал, что погода также сказывается и на возможности использования беспилотных летательных аппаратов российской армии.
"Шахеды" уничтожает украинская ПВО, однако их сравнительно мало по сравнению с летним периодом.
"Другой вопрос, где их ракеты? Они же были произведены. На этой неделе летал "Искандер-К", который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, которая разбилась под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России", - сказал Тоомсалу.
Издание добавило, что вряд ли Россия добьется оперативного прорыва в Украине в ближайшие недели. Однако с приходом зимних холодов вероятность атак армии РФ на критически важную инфраструктуру Украины продолжает расти.
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 24 ноября, составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 32 ББМ и 31 артсистему.
Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают вести наступление на двух направлениях, отразили атаки россиян вблизи Марьинки и уничтожили логистический центр противника.
Также отмечается, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.