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Естонський прем'єр йде у відставку через нову коаліцію

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас йде у відставку у зв'язку з формуванням нової правлячої коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що її відставка була умовою входження партії Isamaa в коаліцію. Хоча сама Каллас, яка очолює Партію реформ, заперечує це.

"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато шуму і невдоволення", - зазначила вона.

За її словами, треба якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликання парламенту може стати скрутним, оскільки вже почалися літні канікули.

Також вона зазначила, що переговори завершилися амбітною коаліційною угодою. Вона включає підвищення дитячої допомоги та неоподатковуваної податком мінімальної заробітної плати до 654 євро.

Крім того, в 2024 році почнеться перехід на естономовну освіту в дитячих садах, а також в першому і четвертому класах.

Нагадаємо, раніше Каллас висловлювала невдоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії, оскільки, на її думку, у разі війни з Росією естонську державу "зітруть з карти".

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Прем'єр-міністрЕстонія