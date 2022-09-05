Естонський полковник дав прогноз, скільки може тривати війна в Україні

За його словами, якщо ЗСУ зможуть закріпити свій успіх, вони зможуть відтіснити російські війська із західного берега Дніпра за два місяці.

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Великими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", - додав він.

При цьому, як каже Росін, нинішня позиційна війна та атаки ліній оборони один одного можуть тривати ще кілька місяців.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що українці зможуть відтіснити російських окупантів із західного берега Дніпра, але лінія фронту все ж таки дуже і дуже протяжна. Настає погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтіснення російських окупантів з території Україні потрібен час і допомога Заходу. Це може зайняти місяці та роки", - підсумував він.

Крім того, він пояснив, що українці намагаються використати слабкості російської армії - логістику та управління. Росін вважає таку тактику найбільш доцільною на цей час.

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим керуванням. У такому разі необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", - вважає полковник.