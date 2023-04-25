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Эстонский генерал заявил, что не видит "счастливого конца" войны в Украине и дал прогноз

Фото: главнокомандующий Силами обороны Эстонии, генерал Мартин Херем (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Мирное урегулирование войны в Украине возможно лишь в случае распада России "на более мелкие и менее могущественные страны".

Такое мнение высказал главнокомандующий Силами обороны Эстонии, генерал Мартин Херем, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Нет ничего, что могло бы привести к мирному урегулированию на Украине, кроме распада России на более мелкие и менее могущественные страны. Я не вижу счастливого конца войны на Украине", - сказал он.

По словам генерала, для таких стран, как Эстония, это означает, что они должны быть готовы к постоянной угрозе безопасности на своих границах.

"По сути, сегодня мы все больше движемся к ситуации с Израилем. А это значит, что мы постоянно должны быть готовы к тому, что что-то начнет происходить. Не сегодня и не завтра, но времена не становятся более мирными", - добавил Херем.

Как сообщалось, в интервью РБК-Украина начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. В противном случае, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока эти все территории не вернуться под контроль Украины.

Напомним, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.

В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

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Война в Украине