Естонська поліція прибула в Литву для захисту кордону від мігрантів

Підрозділ естонських правоохоронців у складі десяти осіб приступив до роботи в районі міста Друскінінкай. Саме в цьому районі минулого тижня найчастіше фіксували порушення перетину кордону.

"У цьому районі необхідно патрулювати територію приблизно в 30 кілометрів. Ми патрулюємо парами, члени нашої команди працюють разом з литовськими колегами. І робота залежить від завдання, поставленого перед литовським колегою", - розповіла керівник ESTPOL5 Тейлі Пійскоппель.

За словами заступника начальника прикордонної служби Литви Відаса Макайтіса, країна готується прийняти тисячі іммігрантів. Допомога була запрошена як від Європейського агентства прикордонної охорони, так і від Департаменту підтримки біженців.

"Ми раді, що Естонія відгукнулася на заклик і відправила не тільки поліцейських з автомобілями, а й дрони для охорони державного кордону та пошуку мігрантів, які переховуються від нас", - зазначив Макайтіс.

Вказано також, що естонські поліцейські на литовсько-білоруському кордоні провели перші патрулювання за допомогою безпілотників. Оскільки межа має форму кута, оператор дрона повинен бути обережний, щоб не потрапити в Білорусь, де БЛА можуть збити.