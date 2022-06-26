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Естонська компанія показала свій танк-робот Type-X: вражаюче відео

Фото: естонська компанія показала свій танк-робот Type-X (milremrobotics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Milrem Robotics показала роботу танку-робота Type-X Combat, до якого нього можна приєднати дрон для дистанційної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонську компанію.

Зазначається, що системи навігації та виявлення перешкод танка працюють на основі штучного інтелекту.

Танк призначений для підтримки механізованих підрозділів і може бути провідним для основних бойових танків. Таким чином, війська матимуть змогу проривати оборонні позиції противників з мінімальним ризиком.

Type-X можна оснастити гарматами чи протитанковими ракетами, або ж приєднати дрона для дистанційної розвідки.

Компанія зазначає, що танк забезпечує рівну або перевершуючу вогневу міць порівняно з традиційними бойовими машинами піхоти. Зокрема, його можна використовувати для локалізації та ураження цілей, а також для забезпечення флангової підтримки.

"Type-X значно підвищує живучість військ і знижує ризики загибелі за рахунок збільшення відстані протистояння до ворожих підрозділів", - додають у компанії.

РБК-Україна також показувало, як українські танкісти відбивають атаки окупантів на Донбасі.

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ЕстоніяВійськова техніка