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В Естонію доставили 18 британських танків

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 20:34
В Естонію доставили 18 британських танків
Ілюстративне фото (MOD.jpg)

В наступні тижні очікується прибуття 200 одиниць бойової техніки і 800 британських солдатів

В Естонію, військове містечко в Тапа, прибула перша партія британської бойової техніки, у тому числі 18 танків Challenger, в рамках навчань НАТО Tractable. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rus.err.ee.

Повідомляється, що всього в наступні тижні очікується прибуття 200 одиниць бойової техніки і 800 британських солдатів.

"Такі навчання потрібні для того, щоб, якщо одного разу і справді знадобиться, все працювало як годинник. І, по-друге, щоб нашому потенційному противнику було абсолютно ясно, що переміщення здійснено, що є засоби і вміння, і в разі необхідності будемо діяти швидко", - йдеться у повыдомленні.

Раніше головний штаб повідомляв, що всього на навчання з Великобританії направлено 200 одиниць техніки і 800 солдат і офіцерів, які замінять британський контингент бойової групи НАТО, що базується в Естонії .

На відміну від звичайної ротації дислокованих в Естонії військ НАТО, навчання відрізняються масштабами і складністю операції, пояснили в Головному штабі.

Зазначимо, що Великобританія очолює розміщений в Естонії батальйон НАТО загальною чисельністю 1200 осіб з важкою бойовою технікою.

Нагадаємо, 22 жовтня, у Чорному морі НАТО проводили навчання з участю України. В основі сценарію - елементи операції з колективної оборони, відповідно до 5-ї статті Вашингтонського договору, а тактичні рамки навчань передбачають дії десанту в умовах гібридної загрози звичайних і воєнізованих сил. Метою навчань, в яких задіяна постійна військово-морська протимінна група, є підвищення рівня взаємодії.

Як повідомляло РБК-Україна, НАТО може розширити присутність в країнах Балтії. Зокрема, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер під час відвідування німецьких військових в литовській Рукле заявила, що НАТО може посилити протиповітряну оборону в регіоні для захисту бойових груп, розквартированих в балтійських країнах.

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