В Эстонии призвали активнее работать над вступлением Украины в НАТО

Эстония надеется увидеть четкие сигналы для Украины о вступлении в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы должны выступать за активный прогресс по вопросу вступления Украины в НАТО. Мы не можем застрять на шагах, согласованных в Вильнюсе", - заявил Цахкна.

Он также отметил, что Украину нужно поддерживать во время европейской интеграции. Министр иностранных дел Эстонии отметил, что Украине необходимо как можно быстрее переговорные рамки, чтобы она могла быстро двигаться вперед.

"Мы также работаем над тем, чтобы сделать использование замороженных активов еще более важным вопросом на уровне Европейского Союза, и, по примеру Эстонии, использовать не только доходы от управления замороженными активами, но и сами активы. Украина должна восстанавливаться за счет этих средств уже сейчас ", – подчеркнул он.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне должен пройти юбилейный саммит НАТО. Как ранее отмечал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, помощь Украине станет одним из ключевых вопросов в ходе саммита.

В частности, во время мероприятия участники хотят обсуждать дальнейшие поставки оружия украинской стороне.

Как заявлял недавно руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает исторических решений на саммите НАТО. Добавим, на днях вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о планах Украины на саммит НАТО в Вашингтоне.

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