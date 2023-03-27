В Эстонии рассказали, как следует усилить санкции против РФ

"В понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС я призвал уже начать подготовку к 11-му пакету санкций. При этом я думаю, что важнейшим элементом дальнейших ограничительных мер является реальное отсечение источников российского сырьевого бизнеса", - говорит Рейнсалу.

По его словам, международное энергетическое агентство оценило, что в текущих ценах Россия ежедневно получает чистую прибыль около 135 миллионов долларов от экспорта сырой нефти и сюда можно было добавить еще и скрытые пути обхода санкций.

"Итак, сначала мы должны ввести новые санкции, особенно в отношении доходов российской энергетики. Во-вторых, мы обязательно должны заниматься проблемой обхода санкций", - считает Рейнсалу.

К примеру, как объясняет глава МИД Эстонии, говоря о потолке цен для российской нефти, также необходимо санкционировать любую продажу России и нефтяных танкеров.

"Мы также должны вводить вторичные санкции на случай, если кто-то обходит потолок цен, чтобы ни один европейский порт не мог быть использован такой компанией", - подчеркнул Рейнсалу.

Но что положительно, по мнению эстонского министра, это то, что Россия испытывает большой дефицит бюджетных средств.

"В этом году они должны думать о своей системе социальных услуг. Если они ее обрежут, это вызывает беспорядки. И в этом смысле это также было целью санкций. Поэтому санкции работают, но не так сильно, поэтому их нужно улучшать", - подытожил Рейнсалу.

Напомним, ранее в ЕС анонсировали новый пакет санкций против России, который будет в основном касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер.

Добавим, между тем в Варшаве считают, что Европейский союз может ввести следующий, 11-й пакет санкций против России уже в течение следующих двух месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.