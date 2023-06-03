В Эстонии начались масштабные военные учения, задействованы полсотни кораблей НАТО

Сегодня в Таллинне начались крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 23, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО.

На учениях отрабатывают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран. Всего в 52 учениях Baltops участвуют около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил.

В течение двух недель союзники отработают, среди прочего, противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции.

Эстония готовилась к учениям примерно три года. Командующий ВМС Эстонии Юри Саска сказал, что такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

"В 2016 году участников было немного меньше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали учения из Таллинна", - сказал Саска.

Подробнее о кораблях

Самым большим кораблем, который прибыл в Таллинн, является Mount Whitney, который принадлежит 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

"Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы окажемся в боевой ситуации, могли бы объединить наши силы и действовать как единое целое", - пояснил вице-адмирал Томас Иши, командующий 6-го флота США.

Шведы тоже прибыли на плавсредстве, что вызывает интерес. Их подводная лодка, работающая на электричестве, может оставаться под водой более месяца, не всплывая. Для многих членов экипажа учения Baltops стали первым международным опытом.

"Мы должны научиться работать в сотрудничестве с большими силами. Мы можем практиковаться здесь со всем: большими кораблями, более мощными гидролокаторами, вертолетами и патрульными самолетами. Все это вместе - редкая возможность для нас потренироваться", - сказал капитан-лейтенант Моберг.

В учениях участвуют два корабля ВМС Эстонии, а ВВС Эстонии также координируют учения со своими союзниками.

Учения завершатся 16 июня в Германии.

Напомним, в мае правительство Эстонии приняло решение частично продлить срочную службу до 11 месяцев.

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