В Эстонии планируют переименовать российский Калининград в Кенигсберг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Эстонии .

Комиссия Рийгикогу (парламент - ред.) по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка рассмотреть возможность использования названия Кенигсберг вместо Калининграда на эстонском языке.

По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться, и вместо него следует использовать историческое название Кенигсберг.

Члены комитета на заседании отметили, что для города Кингиссепа в России было бы целесообразно использовать более раннее название Ямбург или Яама.

Вопросы переименования будут рассматриваться в октябре

Комиссия по иностранным делам обсудила вопрос названия в связи с постановлением Рийгикогу "Предложение Правительства республики по принятию исторического, эстонского названия Кенигсберга", внесенным фракцией Эстонской консервативной народной партии, которое комиссия продолжит обсуждение в октябре.

Целью законопроекта является предложить правительству переименовать Калининград обратно в Кенигсберг и осуществить все действия, вытекающие из изменения названия.

Переименование Калининграда в других странах

В мае Польша сменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия по стандартизации географических наименований, рекомендовав в дальнейшем в польских документах российский Калининград называть именно так.

Почти сразу в Литве было предложено также отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области.

Затем сообщалось, что в Латвии будут использовать историческое название российского Калининграда - Караляучи или немецкую версию - Кенигсберг. Такие рекомендации предоставила экспертная языковая комиссия страны.