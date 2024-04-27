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В Эстонии депутат устроил стрельбу в центре столицы: его задержали

Эстония, Суббота 27 апреля 2024 21:19
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В Эстонии депутат устроил стрельбу в центре столицы: его задержали Фото: Тимо Ворнанен, эстонский депутат (facebook.com/VornanenTimo)
Автор: Карина Левицкая

Депутат от партии "Истинных финнов" Тимо Ворнанен задержан по подозрению в совершении преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, полиция не называет имени Ворнанена в своем пресс-релизе, но информация совпадает с ранее известными деталями о депутате и стрельбе в центре Хельсинки.

Правоохранители сообщают, что инцидент произошел в 4 часа утра в пятницу. Депутат, который находился в ресторане "Bar Ihku", поссорился с другими посетителями ресторана.

Дело было улажено, но за пределами ресторана Ворнанен неожиданно достал малокалиберный пистолет и направил его на людей, после чего он сделал один выстрел в землю, заставив тем самым присутствующих разойтись.

По словам начальника следствия, инспектора криминальной полиции Юкки Ларкио, в результате стрельбы никто не пострадал. По этой причине дело расследуют как попытку нападения при отягчающих обстоятельствах и преступление с применением огнестрельного оружия. По его словам, стрельба попала на камеры видеонаблюдения.

Напомним, мы сообщали, что в Днепре задержали мужчину за стрельбу в центре города.

Позже схожий случай был и в Киеве. Там также полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города.

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