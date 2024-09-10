Эстония изменит правила предоставления жилья украинским беженцам: что известно

Стало известно, что со среды, 11 сентября, Департамент намерен оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в Эстонию.

Пока эта компенсация не зависит от дохода беженца. Издание напоминает, что на него пока могут претендовать все украинские беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту. Известно, что размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро.

В письме, направленном местным органам самоуправления, генеральный директор департамента Марет Марипуу отметила, что по состоянию на данный момент в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев. Они находятся в стране уже более одного года и обратились за помощью на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.

Марипуу сообщила, что с 11 сентября такая компенсация может быть предоставлена только в случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

Чтобы получить помощь, украинский беженец должен получить временную защиту, а также зарегистрировать место жительства в органе местного самоуправления.

Объясняется, что именно государство через Департамент социального страхования направляет органам самоуправления компенсации, которые затем поступают украинским беженцам.

Украинские беженцы в Эстонии

После вторжения РФ в Украину в 2022 году в Эстонию прибыло более 60 тысяч украинских беженцев. Эстония, одна из первых стран, оказавшая поддержку украинцам, открыла гуманитарные центры для приема переселенцев, обеспечивая их жильем, медицинской помощью и правовой поддержкой. Многие беженцы получили временную защиту и право на трудоустройство.

По состоянию на 2024 год, часть украинских беженцев уже интегрировалась в эстонское общество, находя работу и возможности для обучения. В то же время правительство Эстонии продолжает поддерживать украинцев, в частности, через образовательные программы для детей, помощь с трудоустройством и языковыми курсами. Многие беженцы все еще остаются в стране, а в свою очередь Эстония сохраняет солидарность с украинским народом, оказывая долгосрочную поддержку.