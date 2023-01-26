Эстония запросила у Германии разрешение на поставку в Украину кассетных боеприпасов

Как сообщает издание, Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины по поставке кассетных боеприпасов.

Отмечено, что более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в них не входят.

Находящиеся в распоряжении Сил обороны Эстонии кассетные снаряды были в свое время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя.

"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Отметим, кассетные боеприпасы считаются особенно опасными для гражданского населения, уже хотя бы потому, что неразорвавшиеся элементы превращаются по существу в мину и могут убить или покалечить случайных людей. Однако, во время войны в Украине было зафиксировано много случаев применения такого оружия.

"Применение таких снарядов и бомб в густонаселенных районах запрещено, но именно это россияне и делали, например, в Харькове. С другой стороны, использование таких боеприпасов для подавления сил противника на открытой местности может быть вполне оправданным, поскольку эти вооруженные силы являются легитимными целями для ударов", - сказал сопрофессор международного права Тартуского университета Эстонии Рене Вярк.

Германия, от согласия которой сейчас зависит возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии в Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась. По мнению Вярка, это обстоятельство может осложнить соответствующие переговоры оборонных ведомств Эстонии и Германии.