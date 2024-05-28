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Эстония предложила увеличить подготовку украинских военных в ЕС до 100 тысяч

Брюссель, Вторник 28 мая 2024 11:45
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Эстония предложила увеличить подготовку украинских военных в ЕС до 100 тысяч Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Количество украинских военных, которых обучают в рамках европейской миссии EUMAM, нужно увеличить до 100 тысяч.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он напомнил, что ЕС обещал повысить увеличить подготовку в EUMAM с 40 до 60 тысяч человек , и выразил надежду, что это будет сделано. Но Певкур уверен, что этого недостаточно из-за усиления давления со стороны России.

Как отметил министр, необходимо "двигаться к количеству миссии в 100 тысяч украинских военнослужащих".

Певкур также заявил, что задача ЕС заключается не в том, чтобы вести переговоры и обсуждать, чего хочет Путин, а в том, чтобы помочь Украине и предоставить все необходимое для победы. По его словам, партнеры должны разрешить ВСУ использовать западное вооружение, в том числе и для ударов по территории РФ.

"У Украины есть свои дроны, которые поражают цели в глубоком тылу врага, в более чем тысяче километрах от линии фронта. Я, конечно, искренне надеюсь, что все страны, которые предоставляют помощь, дадут и свое разрешение. Это не нормально, что Россия наносит удары по Украине с большого расстояния, а украинцы вынуждены воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Поэтому моя позиция очень четкая: конечно, Украина должна иметь все возможности защитить свою страну и свой народ", - сказал Ханно Певкур.

По словам министра обороны Эстонии, РФ использует все возможности, чтобы назвать эскалацией любые поставки вооружений Украине. "Было время, когда все говорили, что отправка танков – это эскалация. Оказалось, что это не так. Передача Storm shadow или Scalp, передача F-16 - эскалация, но это тоже не так. Россия, конечно, использует все возможности, чтобы назвать эскалацией новые поставки вооружений. Однако это не так. Это помогает Украине бороться за свою страну и за свой народ", - заявил Певкур.

Напомним, 28 мая, в Брюсселе состоится заседание министров обороны стран Евросоюза, на котором будут говорить о поддержке Украины со стороны ЕС и подведут итоги различных текущих военных инициатив.

Около 40 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в странах Европы в рамках миссии EUMAM. В январе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что количество должно быть увеличено до 60 тысяч.

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