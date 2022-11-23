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Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро: они могут пойти на благо Украины

Фото: Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эстония заморозила активы россиян на десятки миллионов евро. Сейчас обсуждается возможность направить их на благо Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что почти все активы связаны с двумя российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором.

По словам представителя Управления финансовой разведки Эстонии Лауры Аус, посчитать точную цифру замороженных активов почти невозможно. Однако известно, что средства, замороженные в финансовых учреждениях и на банковских счетах, составляют около 11,7 млн евро. Еще 8,4 млн евро заморожены на авансовых счетах налогово-таможенного департамента.

Сейчас Эстония вместе с ЕС обсуждается возможность направить замороженные средства на благо Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз заморозил в общей сложности 68 млрд евро российских активов, согласно внутреннему документу Еврокомиссии, который охватывает аспекты взаимодействия ЕК с Украиной.

Так сообщалось, Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины.

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