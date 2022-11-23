Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро: они могут пойти на благо Украины

Отмечается, что почти все активы связаны с двумя российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором.

По словам представителя Управления финансовой разведки Эстонии Лауры Аус, посчитать точную цифру замороженных активов почти невозможно. Однако известно, что средства, замороженные в финансовых учреждениях и на банковских счетах, составляют около 11,7 млн евро. Еще 8,4 млн евро заморожены на авансовых счетах налогово-таможенного департамента.

Сейчас Эстония вместе с ЕС обсуждается возможность направить замороженные средства на благо Украины.