Эстония призвала Китай прекратить поддержку России и надавить на Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Китай призвал Пекин прекратить поддержку российского режима и надавить на Кремль для завершения войны в Украине.

Во время визита в Китай Цахкна призвал Китай не поддерживать Россию экономически и присоединиться к усилиям США и Европы в прекращении войны. Он обсудил ситуацию с китайским главой МИД Ван И.

"Китай заявляет, что не является частью этого военного конфликта, но я четко заявил, что Китай имеет огромное влияние на Россию, с каждой неделей все больше и больше, поскольку российская экономика слаба", - сказал министр, рассказывая изданию о встрече.

Цахкна отметил, что обсуждение давления на Россию и торговые вопросы были главными во время встречи. Министр выразил надежду, что Китай, оказывая давление на российского диктатора Владимира Путина, может сделать многое для завершения войны в Украине.

"Президент Трамп также сказал, что это давление (на Россию) очень важно, что Китай должен присоединиться. И я думаю, что Китай может многое сделать, если присоединится к давлению на Россию, чтобы завершить войну", - сказал он.