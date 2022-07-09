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Естонія випустила монету, яку присвятила боротьбі України

Фото: Естонія випустила монету, яку присвятила боротьбі України (eestipank.ee)
Автор: Сергій Пишкін

Естонія випустила монету, яку присвятила Україні. Монету розробила українська переселенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу центрального банку Естонії.

Кошти від продажу монети передадуть на підтримку боротьби за свободу України.

Монета була розроблена українською переселенкою Дарією Тітовою, яка наразі навчається в Естонській академії мистецтв.

"Я прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці", - розповіла Тітова.

Фото: Естонія випустила монету, яку присвятила боротьбі України (eestipank.ee)

На монеті номіналом 2 євро зображена дівчина, яка оберігає пташку на долоні. Також зображені й колоски зерна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Білий дім випустив колекційну монету "Острів Зміїний".

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