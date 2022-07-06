Білий дім випустив колекційну монету з островом Зміїний

Білий дім випустив колекційну монету "Острів Зміїний", що присвячена українському опору у боротьбі проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сувенірний магазин Білого дому.

На монеті номіналом 100 доларів зображений острів Зміїний з одного боку та затоплений російський флагман "Москва" з іншого.

Зазначається, що доставка монети в Україну та країни НАТО - безкоштовна. Окрім того, 20% від продажів буде спрямовано на допомогу українським жінкам і дітям.

Нагадаємо, у перший день широкомасштабної війни, 24 лютого, Росія атакувала острів Зміїний. У цей же день український військовий у відповідь на пропозицію окупантів сдаться сказав легендарну фразу: "Русский военный корабль, иди на...". Вона стала широко відомою не лише в Україні, а й у світі.

Тоді Росії вдалося захопити острів Зміїний. 24 березня Україна та Росія провели перший обмін полоненими, були звільнені й військові з острова.