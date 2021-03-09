Естонія вводить на місяць локдаун через "британський" штам COVID-19
З 11 березня в Естонії будуть діяти жорсткі карантинні заходи з поширення коронавірусу. Вони вводяться щонайменше на місяць.
Про це йдеться в повідомленні уряду.
Рішення пов'язане зі швидким поширенням в країні "британського" виду коронавірусу.
"Свіжі дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося. Наша медична система в кризі", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас.
За її словами, ситуація серйозна у всій Естонії, а особливо критична - в Таллінні та Північній частині країни. Прем'єр вважає, що тільки обмеження допоможуть країні вийти з кризи.
В Естонії на дистанційне навчання переводять всіх дітей і підлітків. Закриваються магазини, громадське харчування, публічні заходи. На вулицях вводиться правило "2+2" - разом можуть бути дві людини (за винятком сімей), вони мають знаходитися від інших людей в двох метрах. Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера.
В Естонії 1-7 березня було зареєстровано максимальне число заражених COVID-19 за тиждень з початку епідемії - понад 9,4 тис. Загальна кількість досягла 76,2 тис. Померли близько 700 осіб.
Раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення їй зробили препаратом AstraZeneca.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії закінчилися запаси вакцини від коронавірусу