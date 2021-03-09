Эстония вводит на месяц локдаун из-за "британского" штамма COVID-19
С 11 марта в Эстонии будут действовать жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса. Они вводятся по меньшей мере на месяц.
Об этом говорится в сообщении правительства.
Решение связано с быстрым распространением в стране "британского" вида коронавируса.
"Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", - сказала премьер-министр Кая Каллас.
По ее словам, ситуация серьезная по всей Эстонии, а особенно критическая - в Таллинне и Северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.
В Эстонии на дистанционное обучение переводят всех детей и подростков. Закрываются магазины, общепит, публичные мероприятия. На улицах вводится правило "2+2" - вместе могут быть два человека (за исключением семей), они должны находиться от других людей в двух метрах. Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.
В Эстонии 1-7 марта было зарегистрировано максимальное число зараженных COVID-19 за неделю с начала эпидемии - больше 9,4 тыс. Общее число достигло 76,2 тыс. Умерли около 700 человек.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила первую дозу вакцины от коронавируса. Прививку ей сделали препаратом AstraZeneca.
Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии закончились запасы вакцины от коронавируса