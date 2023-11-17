По словам руководителя нарвского пограничного пункта Марека Лийва, заграждение было установлено на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ.

"Это нужно чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки в период закрытия будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", - сказал он.

Фото: Эстония установила на границе с РФ "зубы дракона" (delfi.ee)

РФ направила мигрантов к границам Финляндии и Эстонии

В последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из - за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде из-за пунктов пропуска на границе с РФ.

Сегодня Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Также руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что правительство Эстонии знало о планах Финляндии закрыть сразу четыре пограничных перехода на границе с Россией. Таллин тоже может принять подобные решения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.