Эстония высылает посла России из страны. Это стало ответным шагом на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.
"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда и эстонский посол из России",- говорится в сообщении.
Напомним, Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.
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