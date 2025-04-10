Эстония требует от церквей разорвать связи с Москвой: РПЦ жалуется на дискредитацию

В Эстонии парламент одобрил новый закон, который вносит изменения в "Закон о церквях и конгрегациях". Теперь религиозные организации, действующие на территории страны, не должны поддерживать связи с иностранными государствами, которые угрожают национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонский парламент.

В новом законе указано, что церквям и монастырям запрещено иметь духовные или финансовые связи, а также быть уставно или иным образом связанными с религиозными центрами, которые поддерживают военную агрессию, призывают к войне, террористическим актам или иному незаконному применению силы и насилия.

На такое решение Эстонии уже отреагировал синод РПЦ и заявил, что таким образом Эстония дискриминирует 250 тысяч верующих.

"Это решение противоречит воле духовенства, монашества и мирян Эстонской православной христианской церкви. Она дискриминирует 250 тысяч религиозных граждан Эстонии, лишая их свободы вероисповедания", - сказано в сообщении.

Как сообщает ERR, представители Эстонской православной христианской церкви (бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) подали заявление в комиссию США по международной религиозной свободе, в котором призвали ответить на "Продолжающиеся усилия эстонского государства по принятию дискриминационных поправок к закону и применению административного давления".

Они жалуются, что изменения в законодательстве нарушают свободу вероисповедания, вмешиваются в канонические связи религиозных объединений и в конечном итоге могут привести к инициированию принудительного прекращения деятельности в качестве сдерживающей меры.

Религия в Эстонии

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) долгое время была предметом дискуссий и политических решений в Эстонии из-за ее связей с Русской православной церковью. В январе 2024 года правительство Эстонии отказалось продлить вид на жительство митрополиту Евгению (Валерию Решетникову), главе ЭПЦ МП, из-за его публичных высказываний в поддержку российского вторжения в Украину. Власти признали его угрозой национальной безопасности, что привело к его выезду из страны в феврале 2024 года.

В августе 2024 года ЭПЦ МП объявила о своей автономии, приняв новый устав, который исключает любые ссылки на Московский патриархат, и изменила название на "Эстонская православная церковь". Этот шаг отражал стремление церкви к независимости и соответствовал договоренностям с эстонским правительством.

Однако, в октябре 2024 года Министерство внутренних дел Эстонии предложило законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Московским патриархатом, требуя от церквей полного разрыва связей с Русской православной церковью. Эти события отражают напряженность между государством и религиозными организациями, связанными с Россией, на фоне геополитических конфликтов в регионе.