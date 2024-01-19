Эстония ежегодно будет выделять Украине финансовую помощь на развитие: подробности

Отмечается, что из этой суммы на соответствующие цели будет выделено 12,8 млн евро Эстонскому центру сотрудничества с целью развития, один миллион евро - на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро - на поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса.

В последнем случае речь идет преимущественно о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами.

Эту помощь будут выделять с учетом одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества в целях развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины.

В каких еще сферах будут оказывать помощь

Правительство уточнило те сферы, в которых средства, выделяемые Эстонией, могут быть наиболее полезными.

"Это те сектора, с проблемами в которых мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами выходили из того самого общества, из которого пытается выкарабкаться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения", - сказала Ратник.

Кроме того, Украина нуждается во всевозможной помощи в сфере реального строительства, которую Эстония готова предоставить. Кроме материальной помощи, Эстония предложит Украине поддержку во внедрении новых и более эффективных систем и процессов.

В качестве примера Ратник привела детский сад в Житомире, построенный с новыми для Украины пространственными решениями, сооружение которого сопровождалось соответствующим обучением воспитателей и педагогов.

Помощь Украине с процессом евроинтеграции

Издание пишет, что с учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония также сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов Евросоюза.

Ратник подчеркнула, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут быть выделены только крупными донорами, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.

Помощь от Эстонии

Премьер-министр Кая Каллас недавно заявляла, что в течение следующих четырех лет Эстония планирует оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.

Также Каллас предложила, что партнеры могут помочь Украине в войне против России. В частности страны могут передавать 0,25% своего ВВП для финансовой поддержки Украины.