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Естонія закликала Росію звільнити українських політв'язнів

Новини » Політика     20.02.2020 - 19:32
Естонія закликала Росію звільнити українських політв'язнів
Ілюстративне фото (nog.ch)

Естонія закликає Росію виконати свої зобов'язання мінськими угодами

Міністерство закордонних справ Естонії закликало Росію звільнити українських політв'язнів. Про це йдеться у заяві відомства на Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

В МЗС країни заявили, що ситуація з правами людини в окупованому Криму продовжує викликати серйозну стурбованість.

"Ми закликаємо Росію припинити ці порушення, в основному спрямовані проти кримських татар і українських активістів, і негайно звільнити всіх політичних в'язнів, які були незаконно затримані в Криму", - заявили вони.

Крім того, в Естонії глибоко стурбовані посиленням мілітаризації Кримського півострова.

"Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання по мінськими угодами, вивести свої збройні сили з України і припинити підтримку самопроголошених Донецької та Луганської "республік"", - йдеться в заяві МЗС.

Також, в Естонії заявили, що "повне виконання мінських угод і політичний діалог залишаються основою для вирішення конфлікту, і ми підкреслюємо роль і відповідальність у цьому відношенні".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна розраховує на розміщення миротворчих сил на неконтрольованому ділянці кордону з Росією.

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