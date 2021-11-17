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Естонія залучила резервістів для встановлення колючого дроту на кордоні з РФ

Автор: Марія Кучерявець

Естонський уряд оголосив збори резервістів на навчання Okas 2021 ("Шип 2021"), які пройдуть з 17 по 25 листопада. В рамках цих тренувань військові будуть встановлювати колючий дріт на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EAdaily.

Вказано, що збори стосуються особового складу 17-го та 27-го інженерних батальйонів, а також резервістів 191-ї та 291-ї роти розвідки.

За інформацією Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, резервісти, зокрема, займуться встановленням на східному кордоні тимчасового загородження довжиною до 40 кілометрів в три шари.

Зокрема, колючий дріт буде встановлено близько в десяти місцях, у яких, за оцінкою Департаменту поліції та прикордонної охорони, вищий ризик незаконного перетину кордону Естонії.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії заявили, що готуються до зміцнення кордону з Росією через мігрантську кризу, такі дії спрямовані, щоб не допустити аналогічної ситуації, як на українсько-польському кордоні.

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Російська ФедераціяЕстонія