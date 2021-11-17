Естонія залучила резервістів для встановлення колючого дроту на кордоні з РФ

Вказано, що збори стосуються особового складу 17-го та 27-го інженерних батальйонів, а також резервістів 191-ї та 291-ї роти розвідки.

За інформацією Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, резервісти, зокрема, займуться встановленням на східному кордоні тимчасового загородження довжиною до 40 кілометрів в три шари.

Зокрема, колючий дріт буде встановлено близько в десяти місцях, у яких, за оцінкою Департаменту поліції та прикордонної охорони, вищий ризик незаконного перетину кордону Естонії.