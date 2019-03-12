Естонія попередила про загрозу війни Росії і НАТО

Російські збройні сили послідовно практикуються для значного військового конфлікту з НАТО

Единственная серьезная угроза безопасности для Эстонии исходит от России, вооруженные силы которой практикуются для значительного военного конфликта с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на доклад Службы внешней разведки Эстонии.

В частности, замечает разведка Эстонии, общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялся, несмотря на события в Грузии, в Украине, в Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше.

"Наша оценка заключается в том, что, если что-то неожиданное случится с президентом Александром Лукашенко лично или его режимом, будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению Белоруссии в демократически прозападную страну", - предупреждает эстонская разведка.

В докладе подчеркивается, что Эстония является членом НАТО, и для России атаковать альянс со стороны прибалтийских стран будет легче.

"С точки зрения военного планирования Россия не рассматривает Эстонию как конечную цель, но смотрит на нее как на часть НАТО. Поэтому Эстония должна быть готова к военному вторжению со стороны России, даже если конфликт между Россией и НАТО начнется в любой другой точке мира", - отмечается в докладе.

Напомним, 20 февраля глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.

Отметим, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе. Он заявил, что наибольшая опасность идет от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.