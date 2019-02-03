Естонія порушила питання компенсації Росією шкоди за радянську окупацію

Естонія відзначила 99 річницю підписання Тартуського мирного договору, в порушенні якого звинувачує Росію

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Российской Федерацией ущерба от "советской оккупации" - за нарушение Тартуского мирного договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр поднял этот вопрос по случаю 99 годовщины подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году после окончании боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов.

По словам Рейнсалу, Россия нарушила Тартуский договор и должна возместить причиненный ею ущерб.

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", - сказал министр.

Ранее созданная при министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от советской оккупации составил более 90 млрд рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно 1,2 млрд евро.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что отношения Эстонии с Россией не могут улучшиться, пока Москва не изменит свое поведение.