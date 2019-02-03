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Естонія порушила питання компенсації Росією шкоди за радянську окупацію

Новини » Політика    03.02.2019 - 06:48
Естонія порушила питання компенсації Росією шкоди за радянську окупацію
Фото: Урмас Рейнсалу (delfi.ee)

Естонія відзначила 99 річницю підписання Тартуського мирного договору, в порушенні якого звинувачує Росію

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу підняв питання про відшкодування Російською Федерацією збитку від "радянської окупації" - за порушення Тартуського мирного договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністр підняв це питання з нагоди 99 річниці підписання Тартуського мирного договору з РСФРР у 1920 році після закінчення бойових дій у Визвольній війні 1918-1920 років.

За словами Рейнсалу, Росія порушила Тартуський договір і повинна відшкодувати заподіяну нею шкоду.

"Ті, хто сьогодні вимовляють святкові промови про важливість Тартуського миру, не повинні забувати, що правова наступність не може бути вибірковою. Радянський союз окупував Естонію, порушивши саме Тартуський мир. Його правонаступниця Росія повинна це визнати, і за фактом вона, виходячи з міжнародного права, зобов'язана відшкодувати завдані нею збитки", - сказав міністр.

Раніше створена при міністерстві юстиції Естонії комісія підрахувала, що збиток від радянської окупації склав більше 90 млрд рублів, що за нинішнім курсом становить приблизно 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії заявив, що відносини Естонії з Росією не можуть покращитися, поки Москва не змінить свою поведінку.

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