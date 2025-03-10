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Эстония планирует внедрить ChatGPT в школах: как это повлияет на образовательный процесс

Понедельник 10 марта 2025 18:36
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Эстония планирует внедрить ChatGPT в школах: как это повлияет на образовательный процесс Фото: Искусственный интеллект будут изучать школьники в Эстонии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Эстония объявила о запуске новой инициативы в области искусственного интеллекта (ИИ), которая обеспечит школьникам и учителям доступ к популярным чат-ботам, таким как образовательная версия ChatGPT. Это должно помочь развивать новые цифровые навыки в школах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Программа, получившая название "AI Leap", охватит сначала 20 000 старшеклассников и 3000 учителей с 1 сентября 2025 года, сообщило Министерство образования страны. Впоследствии Эстония планирует расширить программу на профессионально-технические учебные заведения, добавив еще 38 000 студентов и 3000 преподавателей с сентября 2026 года.

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас отметила, что "экономическая конкурентоспособность Эстонии зависит от того, как мы сможем подготовить молодежь к эпохе искусственного интеллекта". Она добавила, что Эстония будет инвестировать в подготовку учителей в рамках этой инициативы.

Программа является партнерством между государственным и частным секторами, и уже начаты переговоры с американскими компаниями ИИ OpenAI и Anthropic. OpenAI заявила, что гордится сотрудничеством с Эстонией в вопросах внедрения ChatGPT Edu - специализированной версии ChatGPT для образовательных систем. Инициатива имеет целью обеспечить студентов "лучшей подготовкой как будущей рабочей силы".

Эстония уже входит в топ-15 стран мира по использованию ChatGPT, который был выпущен в ноябре 2022 года.

Представитель Anthropic Нирав Кингсленд добавил, что Эстония создает модель, которой, вероятно, будут следовать и другие страны. Он подчеркнул важность поддержки инициативы Эстонии, которая призвана улучшить условия работы учителей и обеспечить качественное образование для каждого студента.

Эта инициатива происходит на фоне усилий ЕС увеличить количество европейцев с базовыми цифровыми навыками до 80% к 2030 году.

Ранее РБК-Украина писало, что Калифорнийский государственный университет (CSU) стал первым университетом в США, который внедрил искусственный интеллект на уровне всей системы. Теперь студенты, преподаватели и сотрудники будут иметь доступ к ChatGPT Edu.

Отметим, сбор данных с помощью ChatGPT может значительно сэкономить время, однако точность и достоверность ответов зависят от качества информации, используемой моделью. РБК-Украина рассказывало, как настроить ChatGPT для работы только с проверенными источниками.

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Эстония Школа Искусственный интеллект
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