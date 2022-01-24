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Естонія передасть Україні зброю в найближчі тижні, - посол

Автор: Артур Родивилов

Естонія готується відправити в Україну військову допомогу. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Естонії в Україні Каймо Кууска виданню "Радіо Свобода".

За його словами мова йде про десятки ракет.

"У найближчі тижні (час відправлення - ред.). Це нормальна процедура - ми мали запитати дозвіл і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому у нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну", - сказав посол.

Він зазначив, що обговорення додаткової оборонної підтримки для України в Талліні розпочали минулого року, наприкінці жовтня та листопаді. Підставою стало зростання напруженості на українсько-російському кордоні.

"Якщо ескалація буде рости, Естонія готова розширювати підтримку. Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено", - заявив посол.

Таллінн також готовий був передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний був дозвіл інших держав - Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

Раніше американське видання Tha Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

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