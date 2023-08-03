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Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования

Фото: Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования (mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония передала украинским спасателям новую партию гуманитарной помощи. Речь идет о средствах для подводного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что 1 августа николаевские спасательными получили от эстонских коллег помощь для подводного разминирования, а именно более 90 металлоискателей и 4 специализированных автомобиля.

Фото: Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования (mvs.gov.ua)

 

Также в тот день спасатели Николаевской области получили помощь от Германии. Благотворители передали огнетушащее вещество (пенообразователь Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пенные трубы, дозаторы для пенообразователя, кабельные барабаны, пожарные топоры, прожекторы и многое другое.

 

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

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ЭстонияГуманитарная помощьГСЧС