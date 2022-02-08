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Естонія передала польовий госпіталь для українських військових

Автор: Юлія Бойко

Естонія передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role 2. Символічний ключ вручили українській делегації на військово-морській базі Сил оборони Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Повідомляється, що мобільний польовий госпіталь Role 2 виробництва Естонії призначений для прискореного розгортання і використання в польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади.

Всім модулям терба 20 хвилин на розгортання і згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового госпіталю.

Фото: Естонія передала польовий госпіталь для України (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Естонії має намір передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin і гаубиці.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що США схвалили військові поставки "дуже цікавих речей" з країн Балтії.

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