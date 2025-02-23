Эстония передает Украине новый пакет военной помощи. Что в нем

Эстония передает Украине новый пакет военной помощи. Он был объявлен 22 февраля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
"Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов", - написал он.
Кроме того, по его словам, при первой же возможности эта помощь будет дополнена "нашей собственной продукцией оборонной промышленности на сумму более 100 млн евро".
"Украина должна сама решать свое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", - констатировал Михал.
Эстония постоянно поставляет Украине военную помощь в войне против РФ после масштабного вторжения оккупантов в страну.
Буквально в ноябре 2024 года в Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины. Тогда сообщалось, что Таллинн передаст Киеву боеприпасы и другую технику.
Отметим, что предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украине включали, например, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы.
А также - артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, полевые госпитали т.д.
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