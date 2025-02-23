Эстония передает Украине новый пакет военной помощи. Что в нем

"Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов", - написал он.

Кроме того, по его словам, при первой же возможности эта помощь будет дополнена "нашей собственной продукцией оборонной промышленности на сумму более 100 млн евро".

"Украина должна сама решать свое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", - констатировал Михал.