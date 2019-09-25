Естонія скасувала довгострокові візи для українців

Уряд Естонської Республіки скасував своє рішення від 2010 року, яке звільняло громадян України від сплати державного мита за розгляд заявок на довготермінові візи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рейгікогу.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Реймсалу, на сьогодні близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування.

"Тому надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення, яке набере чинності 1 листопада (його ухвалено і щодо громадян Білорусі), стосується лише національної візи типу D терміном понад 90 днів для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Державне мито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині 80 євро, а з 1 січня 2020 року воно зросте до 100 євро.

Нагадаємо, ранше РБК-Україна повідомляло, що глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможлива. За його словами, скасування короткострокового безвізового режиму для українців з боку Естонської Республіки нерозумна. Він зазначив, що працюють в Естонії українці в більшості мають робочу візу.