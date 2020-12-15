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Эстония одобрила план вакцинации населения от коронавируса

Вторник 15 декабря 2020 15:59
Эстония одобрила план вакцинации населения от коронавируса
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 декабря, правительство Эстонии одобрило план вакцинации населения от коронавируса. Таким образом там готовятся к предоставлению разрешения на использование в ЕС первых вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает ERR.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что доступ к вакцине будет одной из решающих предпосылок для завершения эпидемии коронавируса, поэтому система здравоохранения должна быть готова как можно быстрее начинать вакцинацию.

Согласно плану, первыми вакцинируют несколько "групп риска": около 30 тысяч медиков, около 25 тысяч персонала и жителей домов престарелых, а также все население в возрасте от 70 лет и людей, имеющих хронические болезни - около 260 тысяч человек.

Одновременно с вакцинацией групп риска в начале 2021 года подготовят процедуру для вакцинации остального населения страны. Она будет основываться на ожидаемых сроках предоставления разрешения на применение вакцины и графиках поставки.

Отмечается, что вакцинация в 2021 году будет бесплатной и добровольной.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину от COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech уже на следующей неделе. Ожидается, что об этом объявят 23 декабря.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе США разрешили использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Массовая вакцинация в этой стране уже началась.

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