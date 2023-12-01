Не Эстония. В ОБСЕ заявили о компромиссе при выборе страны-председательницы в 2024 году

Результат единогласного решения при голосовании всех 57 стран-участниц объявил в пятницу, 1 декабря, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи на закрытии 30-й встречи Совета министров в Скопье.

Также он заявил о продлении срока полномочий Генерального секретаря ОБСЕ Шмида, представителя по вопросам свободы СМИ Рибейру и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Абдрахманова, а также о назначение директора Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Мекаччи до 3 сентября 2024 года.

"Наша способность собраться вместе сейчас и добиться консенсуса между всеми 57 государствами-участниками еще раз показывает важность и эффективность достижения соглашения посредством переговоров и компромисса во имя наших общих целей и задач", - сказал Османи.

По его мнению, несмотря на разногласия в ОБСЕ "продемонстрировали стратегическое видение, необходимое для продолжения наших конструктивных усилий по реализации и применению конкурентных преимуществ ОБСЕ посредством работы ее исполнительных структур на благо всего нашего народа".

Срок полномочий Мальты в качестве действующего председателя ОБСЕ начнется 1 января 2024 года.

Блокирование Россией назначения страны-главы ОБСЕ на 2024 год

Напомним, ранее в ноябре РФ вместе с Белорусью наложили вето на утверждение Эстонии как следующего главы ОБСЕ в 2024 году. После роль председателя предложили Мальте, которая сохраняет нейтралитет в отношении войны в Украине, хотя и осудила российскую агрессию и присоединилась к европейским санкциям.

Кроме этого, Россия продолжает ветировать решение организации, блокируя ее нормальную работу.

Позже РФ на заседании ОБСЕ в Вене также заблокировала назначение Мальты главой организации в 2024 году.