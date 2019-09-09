Естонія оприлюднила позицію щодо "виборів" в Криму

Естонія не визнавала і не визнає результати проведених у неділю 8 вересня "виборів" у аннексованому Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Дипломат також зазначив, що його країна залишається відданою позиції щодо територіальної цілісності України.

"Естонія не визнає сьогоднішні вибори, проведені в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутоич заявив, що його країна незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він назвав Крим частиною території України, яку в березні 2014 Росія анексувала, що є грубим порушенням міжнародного права.

Раніше Литва і Латвія заявили, що не визнають результатів проведення так званих "виборів" на території окупованого Криму. Це голосування відбулося в рамках місцевих виборів, які проходили в РФ.

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з проведення Росією "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також в МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ.