ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Естонія може почати вакцинацію третьою дозою в жовтні

Новость на русском →
Таллінн, Вівторок 21 вересня 2021 15:41
Естонія може почати вакцинацію третьою дозою в жовтні Фото: Естонія може почати вакцинацію третьою дозою в жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я Естонії планує почати ревакцинацію в країні. Очікується, що вона почнеться в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Так, міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк представив уряду план вакцинації на найближчі місяці, який передбачає, в тому числі, введення додаткових і бустерних доз вакцини.

За його словами, третя доза вакцини в Естонії вже пропонується. Зокрема, за рішенням лікаря додаткове щеплення можуть зробити люди зі слабким імунітетом.

"Після отримання дозволу на продаж ми також готові відразу пропонувати бустерні дози з мРНК-вакциною, в першу чергу схильним до підвищеного ризику працівникам охорони здоров'я, співробітникам і клієнтам будинків піклування, у них пройшло найбільше часу після завершення курсу вакцинації", заявив глава МОЗ.

Зараз Естонія очікує рішення Європейського агентства лікарських засобів щодо клопотання Pfizer про отримання дозволу на продаж бустерних доз, яка повинна бути озвучена на початку жовтня

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Вакцинація
NEWS
Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія
Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами