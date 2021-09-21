Естонія може почати вакцинацію третьою дозою в жовтні

Міністерство охорони здоров'я Естонії планує почати ревакцинацію в країні. Очікується, що вона почнеться в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Так, міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк представив уряду план вакцинації на найближчі місяці, який передбачає, в тому числі, введення додаткових і бустерних доз вакцини.

За його словами, третя доза вакцини в Естонії вже пропонується. Зокрема, за рішенням лікаря додаткове щеплення можуть зробити люди зі слабким імунітетом.

"Після отримання дозволу на продаж ми також готові відразу пропонувати бустерні дози з мРНК-вакциною, в першу чергу схильним до підвищеного ризику працівникам охорони здоров'я, співробітникам і клієнтам будинків піклування, у них пройшло найбільше часу після завершення курсу вакцинації", заявив глава МОЗ.

Зараз Естонія очікує рішення Європейського агентства лікарських засобів щодо клопотання Pfizer про отримання дозволу на продаж бустерних доз, яка повинна бути озвучена на початку жовтня