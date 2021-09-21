ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эстония может начать вакцинацию третьей дозой в октябре

Новина українською →
Таллин, Вторник 21 сентября 2021 15:41
Эстония может начать вакцинацию третьей дозой в октябре Фото: Эстония может начать вакцинацию третьей дозой в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Эстонии планирует начать ревакцинацию в стране. Ожидается, что она начнется в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Так, министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк представил правительству план вакцинации на ближайшие месяцы, который предусматривает, в том числе, введение дополнительных и бустерных доз вакцины.

По его словам, третья доза вакцины в Эстонии уже предлагается. В частности, по решению врача дополнительную прививку могут сделать люди со слабым иммунитетом.

"После получения разрешения на продажу мы также готовы сразу предлагать бустерные дозы с мРНК-вакциной, в первую очередь подверженным повышенному риску работникам здравоохранения, сотрудникам и клиентам домов попечения, у них прошло больше всего времени после завершения курса вакцинации", заявил глава Минздрава.

Сейчас Эстония ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств относительно ходатайства Pfizer о получении разрешения на продажу бустерных доз, которая должна быть озвучена в начале октября

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Вакцинация
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами