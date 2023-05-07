Эстония почти вдвое увеличила численность Сил обороны военного времени

Согласно действующему плану развития государственной обороны, в военное время в личный состав Сил обороны входит 26 700 военнослужащих. Однако правительство увеличило верхний предел численности личного состава до 43 700 человек.

По сообщению Министерства обороны, увеличение охватывает несколько важных компонентов:

наземная оборона будет удвоена на 10 500 военнослужащих,

военнослужащих, а в верхний предел численности личного состава военного времени теперь будет включен дополнительный резерв в 4000 человек, который потребуется для пополнения подразделений и восстановления боеготовности их во время обороны Эстонии.

Третий важный компонент связан с укреплением обороноспособности Эстонии: прибавляются должности в таких отраслях, как дальний огонь и противовоздушная оборона.

"Основное увеличение произойдет за счет усиления сухопутной обороны – более 10 000 резервистов будут направлены на сухопутную оборону", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации. Таким образом, верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет располагать командующим Силами обороны во время объявления военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства.

Напомним, 4 мая правительство Эстонии приняло решение частично продлить срочную службу до 11 месяцев.

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