Эстония хочет закупать у Украины военную продукцию: возможно ли это

Эстония рассматривает возможность покупать оборонную продукцию у Украины. Однако в связи с военным положением на экспорт действует запрет, но его можно обойти.

О желании закупать у нашей страны военную продукцию заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур. По его словам, такое сотрудничество могло бы помочь Украине увеличить производство.

Глава украинского Центра новых геополитических исследований Михайло Самусь отметил, что поскольку в Украине военное положение, то на экспорт в настоящее время действует запрет.

"Экспорт вооружений и военной техники просто запрещен. Кроме того, нам сейчас всё нужно на фронте. Так что трудно себе представить, что какой-то остаток боеприпасов отправится вместо фронта в Эстонию или в другую страну. Это нереально", - сказал он.

При этом Самусь рассказал о варианте, при котором все же возможно обойти запрет. Речь идет об инвестициях со стороны Эстонии и расположении предприятия на территории балтийской страны.

"Возможно, что с помощью инвестиций правительства Эстонии и с участием украинских специалистов - но уже на территории Эстонии - это возможно. То есть создается совместное предприятие, которое будет производить эту продукцию именно для эстонской армии. И это не будет экспортом, который запрещен, а будет производством в интересах эстонской армии", - добавил он.

В свою очередь министр обороны Эстонии заявил, что запрет на экспорт не станет помехой, если странам удастся договорится. Певкур отметил, что такое сотрудничество было бы полезно как для его страны, так и для Украины. В частности, украинское государство будет получить больше денег, а значит больше инвестировать в свою армию.

"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно здесь понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии", - подчеркнул министр.

По словам Певкура, если стороны все же договорятся, то Эстония будет покупать лишь то, что необходимо для страны. В частности, речь идет о ракетах.

"Ракеты дальнего действия - это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но в первую очередь мы посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности", - отметил он.

Издание добавило, что на следующей неделе Певкур встретиться с министром обороны Украины в Брюсселе, а после, в ближайшие недели, эстонский министр прибудет в Украину.