Эстония готовит план на случай оккупации РФ: правительство сможет работать из-за границы

По данным издания, Таллинн разработал стратегию, которая позволит управлять государственными цифровыми сервисами полностью из-за границы, если территорию Эстонии захватит противник.

Один из разработчиков стратегии, бывший заместитель генерального секретаря Министерства юстиции и цифровых дел Тыну Грюнберг объяснил, что страна готовится к сценарию, при котором центры обработки данных будут разрушены или на ее территории появятся вражеские войска.

"Теперь мы хотим действительно оставаться онлайн, что бы ни случилось. Все критически важные услуги остаются онлайн... Все должно продолжать работать", - заявил он.

Как будет работать система

Эстония уже хранит резервную копию важных государственных данных в своем "цифровом посольстве" в Люксембурге. Речь, в частности, о реестрах граждан, земельных реестрах и законодательстве страны.

Следующий шаг - обеспечить не только сохранность информации, но и непрерывную работу государственных сервисов.

Для этого правительство создает защищенные приложения на платформах Microsoft Azure, Amazon Web Services и в собственном государственном облаке. Систему разворачивают в "цифровом посольстве" и других локациях в Европе.

Зачем Эстония выносит данные за границу

Советник министерства по вопросам ИТ-архитектуры и инфраструктуры Аллан Аллмере объяснил, что полностью устранить все риски невозможно. Однако страна стремится минимизировать последствия худшего сценария.

"В самых тяжелых сценариях нам также нужно сохранить надежную основу, на которой можно будет восстановить цифровое государство Эстонии", - подчеркнул он.

По словам чиновника, сначала задача заключалась в том, чтобы государственные данные не исчезли. Теперь главное - обеспечить возможность государству продолжать работать с этими данными во время кризиса.