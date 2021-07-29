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Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати, - МОЗ

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Київ, Четвер 29 липня 2021 19:23
Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати, - МОЗ Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати про вакцинацію, які видаватимуть громадянам України після двох щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Важливо, що Естонія готова визнавати міжнародні свідоцтва вакцинації, виданих українськими лікарями, а також цифрові COVID-сертифікати, які отримуватимуть українці після щеплення двома дозами вакцини", - сказав він під час зустрічі з естонськими колегами.

Міністр подякував владі Естонії за допомогу з вакцинами від коронавірусу і за першу партію в 52 тисячі доз AstraZeneca.

Нагадаємо, вчора, 28 липня, в Україну доставили партію з 52,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca від Естонії. Всього естонська влада передасть 200 тисяч доз.

Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії. Їх передаватимуть Україні в рамках глобального механізму COVAX.

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