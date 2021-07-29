Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати, - МОЗ

Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати про вакцинацію, які видаватимуть громадянам України після двох щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка .

"Важливо, що Естонія готова визнавати міжнародні свідоцтва вакцинації, виданих українськими лікарями, а також цифрові COVID-сертифікати, які отримуватимуть українці після щеплення двома дозами вакцини", - сказав він під час зустрічі з естонськими колегами.

Міністр подякував владі Естонії за допомогу з вакцинами від коронавірусу і за першу партію в 52 тисячі доз AstraZeneca.