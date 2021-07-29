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Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты, - Минздрав

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Киев, Четверг 29 июля 2021 19:23
Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты, - Минздрав Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут выдавать гражданам Украины после двух прививок от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданных украинскими врачами, а также цифровые СOVID-сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины", - сказал он во время встречи с эстонскими коллегами.

Министр поблагодарил власти Эстонии за помощь с вакцинами от коронавируса и за первую партию в 52 тысячи доз AstraZeneca.

Напомним, вчера, 28 июля, в Украину доставили партию из 52,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca от Эстонии. Всего эстонские власти передадут 200 тысяч доз.

Следующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, изначально составленном для Эстонии. Их будут передавать Украине в рамках глобального механизма COVAX.

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