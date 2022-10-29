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Эстония разрешила украинским специалистам работать на своих пограничных пунктах

Фото: Эстония разрешила украинским специалистам работать на своих пограничных пунктах (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские пограничники и офицеры связи приедут в Эстонию для поддержки местных пограничных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Правительство одобрило другие предложения министра внутренних дел по улучшению пограничного контроля.

"В том числе, будет усилено сотрудничество с Украиной в сфере информационного обмена, кроме того, украинские пограничники и офицеры связи также приедут для поддержки наших пограничных пунктов", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что главная цель запланированных мероприятий - лучше контролировать пребывание или передвижение украинских беженцев в Эстонии, а прибывшие сюда украинцы пока не угрожают нашему общественному порядку или внутренней безопасности.

Напомним, что Эстония лишит россиян и белорусов права владеть оружием.

Также Эстониядосрочно приостанавливает всю закупку российских нефтепродуктов.

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Эстония